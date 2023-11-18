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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفدرالية الأفريقية

الزمالك
الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مرانهم الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة نظرا لخوض الفريق تدريبات بدنية صباح اليوم، فضلا عن ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غداً الأحد أمام الهلال الليبي.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى سباق سرعات في مسافة قليلة بجانب أمور أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبو سليم الليبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية تدريبات بدنية تدريبات تأهيلية

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