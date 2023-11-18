حال تعثر صفقة فتوح .. لاعب الوداد تحت أنظار الأهلي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة حول صفقات النادي الأهلي في يناير المقبل.

وكتب عبر فيسبوك: "يحيي عطية الله باك شمال الوداد المغربي اصبح احد المستهدفين في الاهلي في شغل مركز الباك الشمال في حالة تعثر انتقال احمد فتوح".

وكشف فرج عامر، موقف لاعب الأهلي علي معلول، مع النادي الأهلي عبر فيسبوك.

وكتب: "معلول اختار أن يخرج للإعارة إلى الخليج بعد بطولة أندية العالم في السعودية إلى نهاية عقده مع الأهلي".

كانت بعض الأنباء تداولت حول خلاف بين الأهلي ومعلول، حيث يرغب النادي في التجديد له عاما واحدا، في حين يطلب اللاعب التجديد لمدة عامين.