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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطنة عمان بـ ذكرى العيد الوطني الـ 53

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،  السلطان هيثم بن_طارق سلطان عُمان، و حكومة و شعب وبرلمان السلطنة، بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 53 ، والذي يوافق الـ  18 من نوفمبر من كل عام

وبهذه المناسبة، أشاد "رئيس البرلمان العربي"، بما تحققه السلطنة من نهضة تنموية شاملة وإنجازات عملاقة في مختلف المجالات بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، والتي عززت من مكانة عمان في جميع المجالات مما جعلها نموذجًا عربيًا وإقليميًا رائدًاً، معرباً عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة وتمام والعافية لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان بالتقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

البرلمان العربي السلطان هيثم بن طارق رئيس البرلمان العربي سلطنة عمان عادل بن عبدالرحمن العسومي

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