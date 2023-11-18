تحرك عاجل من الزمالك بسبب الجماهير في مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

تقدم نادي الزمالك بطلب إلى الجهات المختصة؛ لزيادة عدد جماهيره في المباراة المقبلة، بافتتاحية دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق أبو سليم الليبي، والمقرر إقامتها يوم 26 نوفمبر على استاد برج العرب.

وطالب الزمالك في خطابه للجهات المعنية، بحضور 50 ألف متفرج في مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي، حيث يسعى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، إلى حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير؛ لمؤازرة الفريق في هذا اللقاء.

ويخوض الزمالك، مباراة ودية، عصر غد الأحد، أمام فريق الهلال الليبي، في بروفة أخيرة قبل مواجهة أبو سليم.

وكان الزمالك قد أقال مديره الفني، الكولومبي خوان أوسوريو، وعين مكانه- مؤقتا- المصري معتمد جمال، لاعب النادي السابق.