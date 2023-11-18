مفاجأة.. عروض سعودية تهدد انضمام فتوح للأهلي| اعرف الحكاية؟

كشفت أنباء عن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك، أن اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، في ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.



وتناولت الأنباء أن أحمد فتوح تلقى عرضين من الدوري السعودي، أحدهما من الاتفاق، بالإضافة لوجود عرض من الدوري المصري، وحتى الآن اللاعب لم يناقش أي عروض.



ويركز أحمد فتوح حاليا مع منتخب مصر، ومن الطبيعي أن تتوالى العروض مع اقتراب نهاية تعاقده مع الزمالك بعد قرار مجلس الإدارة عرضه للبيع، وأن بعض وكلاء اللاعبين تواصلوا مع فتوح، من أجل معرفة مدى إمكانية انضمامه لنادي زد أيضا.

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد أعلن إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر، وخصم 25% من مستحقات فتوح و20% من صبحي، و15% من الزناري، مع عرضهم للبيع، لأسباب تأديبية.