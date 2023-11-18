عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"اعرف شخصيتك وطورها" ... ندوة تثقيفية بـ آداب الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه


 

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد ندوة تثقيفية بعنوان (أعرف شخصيتك وطورها)، والتي حاضر بها نبيل وليم حنا- أستاذ علم النفس الشخصية المساعد بكلية الآداب،  بحضور شيماء جاد الله رئيس قسم علم النفس، ودكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية، وذلك بمقر كلية الآداب.

 

 صرح بذلك الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد وقال  أن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في إكساب المشاركين كيفية اكتشاف الذات من خلال وسائل تحليلية عملية، يتم عرضها وتنفيذها من قبل أساتذة علم النفس بالكلية، فمعرفة الشخصية أول طريق النجاح.

 

جاءت الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

تعليم الوادي الجديد: تعزيز دور المدرسة في الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب

وأضاف دكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الورشة تضمنت عدة محاور منها: مفهوم الشخصية، وأنواعها، والتي تشمل الشخصية الاجتماعية، والشخصية القيادية، والشخصية الباحثه عن الكمال، والشخصية الهادئة، ثم إيجابيات وسلبيات كل شخصية، وأخيرًا كيف تطور شخصيتك بحيث تكون شخصية إيجابية داخل المجتمع.

ء هيئة التدريس ئون التعليم والطلاب أستاذ علم النفس ارك أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمالة غير المنتظم المس العمالة غير المنتظمة جامعة الوادى الجديد جامعة الوادى هيئة التدريس ومعاونيهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

موضوعات متعلقة

تواصل فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى فى الوادى الجديد

ترشيحاتنا

حملة فريد زهران تكشف أول قرار له حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

كسر حاجز الـ 1800 جنيه .. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من الجمعية العمومية للأهلي لـ مجلس الإدارة

رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق يطالب بتصفية 3 من كبار قادة حماس

صندوق تحيا مصر.. أحمد موسى: مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في غزة

المصري معروف بجبروته| هبوط اضطراري وتغيير مسار طائرة.. ماذا حدث برحلة فرنسا؟!.. وهذا مصير الراكب المشاغب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ