"اعرف شخصيتك وطورها" ... ندوة تثقيفية بـ آداب الوادي الجديد





نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد ندوة تثقيفية بعنوان (أعرف شخصيتك وطورها)، والتي حاضر بها نبيل وليم حنا- أستاذ علم النفس الشخصية المساعد بكلية الآداب، بحضور شيماء جاد الله رئيس قسم علم النفس، ودكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية، وذلك بمقر كلية الآداب.

صرح بذلك الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد وقال أن الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في إكساب المشاركين كيفية اكتشاف الذات من خلال وسائل تحليلية عملية، يتم عرضها وتنفيذها من قبل أساتذة علم النفس بالكلية، فمعرفة الشخصية أول طريق النجاح.

جاءت الندوة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف دكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الورشة تضمنت عدة محاور منها: مفهوم الشخصية، وأنواعها، والتي تشمل الشخصية الاجتماعية، والشخصية القيادية، والشخصية الباحثه عن الكمال، والشخصية الهادئة، ثم إيجابيات وسلبيات كل شخصية، وأخيرًا كيف تطور شخصيتك بحيث تكون شخصية إيجابية داخل المجتمع.