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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجد المنزلاوي: الحكومة أعدت تصورا لدعم الاقتصاد

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

 أكد المهندس مجد المنزلاوي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة عمدت على إعداد اجراءات لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الانتاج وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية بإعتباره أحد أسباب زيادة سعر الصرف ونقصه داخل الجهاز المصرفي.

أوضح في تصريحات لـ صدي البلد، أن هناك اهتماما كبيرا بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر بإعتبارها استراتيجية داعمة للصناعة الوطنية.

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أشار إلي وجود تنسيق بين الجهاز المصرفي و المجموعة الاقتصادية لوضع تصورات تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا التي تتعلق بالنشاط الانتاجي والصناعي بما يحقق عوائد اقتصادية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.

أوضح " المنزلاوي" أن اطلاق الحكومة في أوقات سابقة عدد من المبادرات والحوافز لجذب الاستثمار و المستثمرين خصوصا الرخصة الذهبية و قرارات المجلس الأعلي للاستثمار بالحل الفوري لكافة مشكلات المستثمرين ومنحهم كافة التيسيرات لبدء أنشطتهم ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ تدل على جدية الدولة في دعم الاقتصاد القومي.

كان الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن اليوم عن اعتزام الحكومة البدء في اجراءات حمائية للانتهاء من أزمة نقص الدولار والتي وصفها بـ " العابرة" .

وذكر رئيس الوزراء في تصريحات له أن الأزمة ستنتهي قريبا جدا.

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