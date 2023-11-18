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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 12300 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن 12300 فلسطيني استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أغلبهم أطفال ونساء.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الشهداء بينهم 5 الاف طفل، و3300 سيدة، بالإضافة إلى 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

ووفقا للمكتب فقد بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، و22 من رجال الدفاع المدني، و56 صحفياً.

وقال المكتب الحكومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 95 مقرا حكوميا، و260 مدرسة منها 64 مدرسة خرجت عن الخدمة، وكان آخر مجزرة مدرسة الفاخورة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح.

وأضاف أنه تم تدمير قرابة 77 مسجد كليا، و165 مسجدا جزئيا جداً، بالإضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 43 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 225 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، أي قرابة 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.

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