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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ارتفاع الأسعار.. عضو اللجنة العليا للزيوت يوجه نداءً عاجلاً لـ المواطنين|فيديو

الزيت
الزيت

قال السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، إن زيادة سعر الزيت غير مُبرر بالمرة.

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وأضاف السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور": "جميع زيوت الطعام مستوردة بنسبة 98%"، لافتا: "صعوبة توفير الدولار من ضمن أسباب ارتفاع سعر الزيت".

 

مناشدة المستهلكين

 

وأشار: "ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد أثرت بشكل مباشر على سعر الزيت"، موضحًا: "أناشد المستهلكين بالشراء على قدر الاحتياج وعدم التخزين".

 

وتابع السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت،: "تنفيذ توجهيات الرئيس السيسي بمضاعفة مساحات النباتات الزيتية سيساهم في زيادة الاكتفاء الذاتي من الزيت".

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