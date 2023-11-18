بعد ارتفاع الأسعار.. عضو اللجنة العليا للزيوت يوجه نداءً عاجلاً لـ المواطنين|فيديو

قال السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، إن زيادة سعر الزيت غير مُبرر بالمرة.

وأضاف السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور": "جميع زيوت الطعام مستوردة بنسبة 98%"، لافتا: "صعوبة توفير الدولار من ضمن أسباب ارتفاع سعر الزيت".

مناشدة المستهلكين

وأشار: "ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد أثرت بشكل مباشر على سعر الزيت"، موضحًا: "أناشد المستهلكين بالشراء على قدر الاحتياج وعدم التخزين".

وتابع السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت،: "تنفيذ توجهيات الرئيس السيسي بمضاعفة مساحات النباتات الزيتية سيساهم في زيادة الاكتفاء الذاتي من الزيت".