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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال فيتوريا عن المشاغبين الثلاثة في المنتخب ولقاء سيراليون غدا؟

فيتوريا
فيتوريا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الثلاثي المستبعد من المعسكر، طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد مواجهة جيبوتي في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيراليون، غدا الأحد، في الجولة الثانية للتصفيات: "أوضحت وجهة نظري في هذا الأمر لاتحاد الكرة، الذي أصدر بيانا بدوره، وما يهمنا في الوقت الحالي مواجهة الغد والفوز بها".

وأضاف: "مواجهة سيراليون صعبة وتختلف في بعض الأمور عن المباراة الأولى، لكن هدفنا الفوز".


وأكمل فيتوريا: "سيراليون منتخب منظم وشاهدنا بعض نقاط القوة والضعف في المنافس ونسعى للتغلب عليها، تعادل سيراليون في المواجهة الأخيرة يصعب المهمة علينا، لكننا جاهزون لكل الخصوم وهدفنا الفوز دائما".

وواصل: "فقدان الخصم نقاط أمر يصب في مصلحتنا، لكننا سنعمل على الفوز دون انتظار ضياع نقاط من المنافسين، وتعثر بوركينا فاسو لن يؤثر علينا في التحضير لمواجهة الغد".

ولفت فيتوريا إلى أن رحلة السفر إلى ليبيريا كانت شاقة، لكن المنتخب كان يعلم ذلك وهو جاهز للمواجهة.

وأتم: "حاولنا تأخير المباراة يوم أو اثنين للراحة، لكن تم تحديد هذا الموعد لها في النهاية".

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