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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والاستعدادات لموسم الأمطار والانتخابات الرئاسية

محافظ الغربية: تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تهم المواطن مستجدات صيانة المعدات الهندسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والاستعدادات لموسم الأمطار والانتخابات الرئاسية.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

كما وجه المحافظ بالمتابعة الدورية لما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 12 ديسمبر المقبل.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من احتمال سقوط أمطار، حيث تابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقا للاجتماعات التنسيقية استعدادا لسقوط الأمطار.

ووجه المحافظ باستمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية والطرق الرئيسية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وتفعيل غرف العمليات الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس.

وأكد المحافظ، تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

كما أكد محافظ الغربية أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين.

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وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الاجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه، مؤكدا على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجها قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

وتهيب المحافظة المواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة، الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.

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