أخبار التعليم| الوزارة تكشف حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات؟.. وزحل لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عشاق الظواهر الفلكية.. زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بجوار القمر

تشهد سماء مصر يوم الإثنين القادم ظاهرة فلكية جديدة و هي ظاهرة اقتران القمر زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية).

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، انه من المقرر أن تحدث ظاهرة اقتران القمر وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر .

أمهات مصر يشيد بتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي وقيم المواطنة لدى الطلاب

أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بالبرنامج الذي ستطلقه وزارة التربية والتعليم غدا الأحد، بعنوان "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب".

غدًا..إطلاق برنامج تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي والمواطنة لدى طلاب المدارس

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

سوهاج تتقدم خمسة مراكز بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2023

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت مركزاً متقدماً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية Times Higher Education Arab University Ranking 2023 ، حيث جاءت في قائمة أفضل ٦٠ جامعة بين قائمة الجامعات العربية المدرجة في هذا التصنيف والبالغ عددها ٣١٣ جامعة.

جامعة سوهاج تعلن تسخير كافة مواردها لصالح الارتقاء بالعملية البحثية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبحث العلمي، فان إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في تسخير كافة مواردها لصالح الارتقاء بالعملية البحثية ودعمها على النحو الأمثل.

تجنبا للحرمان منه.. الجامعات تحذر طلابها قبل الامتحانات

بدأت كليات جامعة القاهرة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 على مستوى كليات الجامعة، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

تعليق الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية .. خبرا اثار الجدل خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، حيث يتساءل أولياء الامور هل تقرر تعميم قرار تعليق الدراسة في المدارس غدا في جميع محافظات الجمهورية بقرار من وزير التربية والتعليم ؟