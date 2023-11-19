بالأسود الجريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت رانيا منصور، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود مع توب مكشوف البطن بتصميم جريء ولافت ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور رانيا منصور