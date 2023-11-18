تتمركز فيه قوات أمريكية.. انفجارات تدوي بمعمل كونيكو بـ ريف دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع انفجارات بمعمل "كونيكو" بريف دير الزور حيث تتمركز فيه قوات أمريكية.

وقال المرصد السوري إن انفجارات دوت في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور والتي تستخدمه القوات الأمريكية قاعدة لها، نتيجة هجوم صاروخي دون أن تسفر عن أضرار وخسائر بشرية.

ويُعد الاستهداف الجديد هو الثاني من نوعه خلال اليوم السبت.

ودوى انفجار في محيط قاعدة التنف في وقت سابق، تزامنًا مع استهداف القوات الأمريكية لطائرات مسيرة كانت تتجه نحو قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية.

وأسقطت القوات الأمريكية طائرة مسيرة واحدة على الأقل في منطقة السرية التي تبتعد نحو 3 كيلومترات عن قاعدة التنف.