نجل حمادة إمام: أمي كبيرة الزملكاوية وكانت تنتقد أسلوب لعب حازم

تحدث الكابتن طيار أشرف إمام نجل الراحل حمادة إمام نجم الزمالك السابق، عن شقيقه حازم إمام، مؤكدًا أن الهولندي رود كرول كان صاحب الفضل الأكبر في تطوير أداء حازم إمام ولياقته البدنية.

وقال إمام فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حازم تلقى العديد من عروض الإحتراف الكبيرة، لكنه يتذكر العرض الأبرز وكان من أياكس أمستردام الهولندي لكنه لم يتم".

وأشار إمام إلى أن الدكتورة ماجي الحلواني كانت تنتقد حازم بعنف بعكس حمادة إمام، حيث كانت تطالب حازم بعدم الإفراط في المراوغات، كما أنها تعتبر كبيرة الزملكاوية.

وأكد أشرف إمام أن حازم إمام كان يحب اللعب بجوار محمد صبري، وكونا ثنائي مميز للزمالك، وكان يحب اللعب بجوار حسام حسن في المنتخب الوطني.