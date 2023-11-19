تنديد دولي وعربي بفاجعة مدرسة الفاخورة بعد سقوط 200 شهيد جراء القصف|فيديو

نقلت وسائل الإعلام المختلفة تنديدا دوليا وعربيا على كافة الأصعدة لما وصف بفاجعة مدرسة الفاخورة التى قصفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

قالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في المدرسة، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

مئات الشهداء والجرحى

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة في لوكالة فرانس برس أن "ما لا يقل عن 50" شخصاً قتلوا في قصف استهدف فجرا مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في مخيم جباليا شمال غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "مئات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر".، في حين قدر تلفزيون فلسطين عدد القتلى بأكثر من 200.