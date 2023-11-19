سلامة الغذاء: تسجيل 13 منشأة غذائية وإدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء

أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 41، وذلك عن الفترة من 11 - 17 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 13 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 زيارة وتم تسجيل 1 محطة تعبئة ، وأصدرت الإدارة 398 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3410 رسالة بإجمالي 170000 طن بزيادة نحو 15000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت مابين 525 صنف من عسل أسود، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، وتصدر الليمون قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 6000 طن، تليه الفراولة والرمان بإجمالي 5000 طن لكل منهما.

ومثلت أسبانيا والسعودية وهولندا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 144 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 635 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 505 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 455 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1591 رسالة بنحو 398750 طن بانخفاض بلغ 79350 طن عن الأسبوع الماضي، تم رفض 17 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 173 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 88 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا وأوكرانيا وأندونيسيا والمملكة المتحدة.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 478 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي احتل المركز الثاني بـ 288 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 99 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 821 منتج جديد، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1990 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 643 عينة لأغذية معدة للتصدير، و450 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 137 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظتي الشرقية وسوهاج، و 2 زيارة لمضارب الأرز بمحافظة الغربية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 33 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى، وجاري فحص 5 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 903 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 44 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1588 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 506 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 274 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 72 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 2 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية وأسيوط، كما تم معاينة موقع جديد (تحت الإنشاء) لمخزن تغذية مدرسية بمحافظة المنوفية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية والقليوبية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، جنوب سيناء، الجيزة والقاهرة، وتم تسجيل 1 مطعم و 2 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية والقليوبية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 460 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 4 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 23 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية لتداول الأسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 31 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وأصدرت الإدارة 10 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 530 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن ملح ونصف طن طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2 طن تمر منتهي الصلاحية، تحرير 7 محاضر نقص اشتراطات صحية للمنشآت غير المستوفاة لبعض الاشتراطات الصحية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، وتنفيذ 10 قرارات نيابة.

كما تم تحرير 69 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (ألبان، خضروات، معلبات، عصائر مواد غذائية مختلفة) تقدر كميتها بـ 100 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 168 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 33 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 334 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 357 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 52 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 101 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (خضروات، لحوم مجمدة مستوردة، زبيب، جوز هند، أسماك، حواوشي، مارشميلو)، كما تم ضبط 29 كجم عجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 502 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، 45 لتر زيت طعام، معجنات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، وتم التحفظ على 310 كجم مواد غذائية متنوعة (لحوم، مخللات، أجبان).

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 22 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 28 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 26 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، 2 محضر ذبح خارج السلخانة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بشن حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين ومجلس المدينة وهيئة الدواء، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 52 علبة لبن أطفال منتهي الصلاحية، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما تم شن حملة مشتركة مع إدارة تموين إسنا، أسفرت عن ضبط 15 كجم لحوم وكبدة مجمدة يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة.

