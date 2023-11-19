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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح محال تجارية للبيع و2 كافتيريا ومعرض بمقابل الانتفاع بـ3 مدن جديدة

صدى البلد

أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة عن طرح 15 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من (25م2 : 43م2)، أسفل العمارات أرقام (4 – 5 – 6 - 7)، بمشروع مدينة العمال بحي أبوهلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24/12/2023.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح معرض " بيع المنتجات " المقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

 

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وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 2 كافتيريا، الأولى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل المنطقة السكنية بمساحة 231 م2، والثانية كائنة بمبنى موقف سيارات نقل الركاب " السرفيس " بمساحة 143م2 بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز، يوم الأربعاء 20/12/2023. 

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والكافتريتين في مواعيد العمل الرسمية لأجهزة المدن المطروحة بها، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار تلك الأجهزة.

المنيا الجديدة العبور السادات

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