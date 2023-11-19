عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة بالوشم القديم المُتعذّر إزالته.. هل تقبل وما صحة أنه يحرمني من الجنة؟

هل تقبل الصلاة بالوشم
هل تقبل الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟

حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته، سؤال يشغل ذهن البعض ممن يجد صعوبة في إزالة وشم طبعه قديمًا على جسده قبل التوبة، فهل تقبل الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟

هل تقبل الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته؟

قالت دار الإفتاء في بيانها مفهوم الوشم القديم وحكمه، إن الوشم القديم (التاتو الثابت): هو الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.

وقد اتفق الفقهاء على نجاسته ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في "صحيحيهما" عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا.

قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يُستفاد مما مرَّ حكمُ الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجِّس؛ لأنه إذا غُرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حُشي محلها بكحل أو نيلة ليخضرَّ تنجَّسَ الكحل بالدم، فإذا جمُدَ الدم والْتَأَم الجرح بقي محله أخضرَ، فإذا غُسِل طهُر؛ لأنه أثرٌ يشق زواله؛ لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 70، ط. مكتبة القاهرة) بعد ذكر حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح] اهـ.

أشك في وضوئي أثناء الصلاة فماذا أفعل.. اعرف التصرف الشرعي

ما هو التشهد الصحيح في الصلاة؟ اعرف الألفاظ الواردة

حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته

قد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجب إزالة الوشم القديم إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه، كخوف فوات عضو أو منفعته، وتصحُّ صلاته وإمامته حينئذٍ.

جاء في "رد المحتار" (1/ 330) في بيان حكم الوشم والصلاة به: [وفي "الفتاوى الخيرية" من كتاب الصلاة: سئل في رجل على يده وشم، هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا؟ أجاب: نعم، تصح صلاته وإمامته بلا شبهة] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 314، ط. دار الفكر): [الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع لا يكلف صاحبه بإزالته بالنار، بل هو من النجس المعفو عنه، فتصح الصلاة به، هذا هو المفهوم من كلام أهل مذهبنا] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 406، ط. دار الكتب العلمية) -بعد ذكر تعريف الوشم وحكمه-: [فتجب إزالته ما لم يخف ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي: أي: بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي، أي: وتصح صلاته وإمامته، ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم] اهـ. 

حكم عمل التاتو للنساء والرجال

ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم؟

أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من التزيين بما يعرف حديثًا بالتاتو (Tattoo)؛ لأنه من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، فهو أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم.

الصلاة حكم الصلاة بالوشم القديم الذي تتعذر إزالته تعريف الوشم وحكمه الفتاوى الخيرية حكم الوشم والصلاة به حكم عمل الوشم غير الثابت حكم عمل التاتو للنساء والرجال هل تقبل صلاة الواشم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. 6 محطات لا تعرفها عن أبو بكر الرازي

ما المقصود بـ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة؟ علي جمعة يوضح

دعاء المطر المستجاب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركه بـ 14 كلمة نبوية

في ذكراه الخامسة.. محطات في حياة كروان التلاوة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي

كيف جبرت الشريعة بخاطر المريض؟.. دعاء الشفاء العاجل ومعنى الصلاة من الملائكة

دعاء أوصى به الرسول عائشة.. كلمات ترزقك لطفا في القضاء

دعاء النبي لتفريج الهم والكرب.. يكشف عنك بـ 19 كلمة لاترد

هل يغفر الله لي الصلاة الفائتة.. وماذا يفعل من تركها لسنوات طويلة؟

ترشيحاتنا

بينهم ثلاث سيدات وصحفيان.. الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

رئيس وزراء قطر: ما حدث في «الشفاء» جريمة.. وعلى العالم اتخاذ موقف

شكري: نقدر الجهود المصرية القطرية المشتركة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين

زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحاول إجلاء أكبر عدد من مرضى مستشفى الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ