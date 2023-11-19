يوم حافل في حب ودعم الرئيس السيسي.. مؤتمرات جماهيرية حاشدة ومبادرات متنوعة

نشاط فعّال ومؤتمرات جماهيرية حاشدة، ومبادرات متنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، تتواصل بشكل يومي داخل عدد كبير من محافظات الجمهورية.

وقالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه استكمالا لإبراز الحملة مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، نستعرض معاً أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح الرئاسي ليوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023.

حزب حماة الوطن

نظمت أمانة محافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز طامية؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

كما نظمت أمانة محافظة الفيوم، مؤتمرا جماهيريا بمركز إطسا بقرية قصر الباسل؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

نظمت أمانة محافظة الدقهلية لقاء جماهيريا بمركز ميت غمر؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

نظمت أمانة محافظة أسوان مؤتمرا جماهيريا حاشدا؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي اعبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب مستقبل وطن

نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا؛ لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمدينة الزقازيق وسط حشد كبير من مواطني المحافظة.

نظمت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر مؤتمرا جماهيريا؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمدينة رأس غارب.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة الأسماعيلية ندوة مع قيادات المرأة بالمحافظة للتوعية بضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الأيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نظمت أمانة التحالف محافظة الأقصر مؤتمراً جماهيرياً؛ لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور الآلاف من المواطنين من جميع مدن وقرى الأقصر.

نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة البحيرة لقاء مع المواطنين بمركز المحمودية، للتوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

حزب الاصلاح والنهضة

أطلق حزب الاصلاح والنهضة حملة "مصر تختار الرئيس" بمنطقة حلوان للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

أطلق حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة بورسعيد مبادرة "مصر تختار الرئيس"؛ لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

نظم حزب الاصلاح والنهضة مبادرة "مصر تختار الرئيس" بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لتوعية المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكذلك أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب الحرية المصري

نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة قنا أول مؤتمر نسائي حاشد في قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

نظمت أمانة محافظة القليوبية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بناحية كفر منصور مركز طوخ بمشاركة حوالي 400 شخص من أبناء القرية؛ لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، لقاء جماهيريا مع عدد من أهالي وعائلات قرية المنوات بمركز أبو النمرس بالجيزة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

النقابة العامة للعاملين بالغزل

نظمت النقابة مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة المنوفية بمشاركة الآلاف من عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب الجيل الديمقراطي

نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة مؤتمرا جماهيريا حاشدا؛ لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وموافقته الكاملة على كل القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة مؤتمرا جماهيريا حاشدا؛ لإعلان تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

التيار الإصلاحي الحر

نظم التيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب "مصر القومي، الإصلاح والنهضة، الأتحاد" بمحافظة الدقهلية مركز طلخا، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسية 2024.

نقابة التطبيقيين

نظمت نقابة التطبيقيين مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

النقابة العامة للمهن الرياضية

نظمت النقابة العامة للمهن الرياضية ندوة توعوية على هامش المؤتمر الدولي الرياضة طريق للسلام بين الشعوب لدعم وتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتفويضه لإتخاذ كافة القرارات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

حزب المؤتمر

نظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.