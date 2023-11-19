نائب: قانون التصالح فى مخالفات البناء نموذج للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة

وجه النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الشكر لرئيس المجلس علي متابعته لتفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء ، مشيراً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن هذا القانون يُعد نموذجاً للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة وإستجابة الحكومة لملاحظات النواب في القانون.

وقال القصبي ، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2022 واجه العديد من الصعوبات والتطبيق علي أرض الواقع وأصبح معطل للتصالح للمواطنين.

ووجه القصبي الشكر لرئيس الجمهورية ،أنه لولا القيادة السياسية ما كان هذا القانون مشيراً ان القانون يضمن مزايا كثيرة للتصالح في مخالفات البناء.