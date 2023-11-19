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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة: إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

صدى البلد

أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات والذي سيتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات ( الدقهلية، القليوبية ، كفر الشيخ، الغربية،المنوفية، الجيزة ، والقاهرة)، يأتى ذلك فى إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت ( البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار  قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات ) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالاضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم التدريب كمرحلة أولى لما يقرب من ٧٠٠ عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى على ان يتم توفيرة لاحقا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ الذى يلزم الشركات بذلك،
تم بدء البرنامج التدريبى بمحافظتى الدقهلية والقليوبية بحضور ممثلى وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة حيث تضمن التدريب عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات و تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الإستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى إلى جانب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال ممثل إحدى الشركات العاملة فى مجال المخلفات لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل كما تم بعد الإنتهاء من التدريب اجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى ، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ، ويجدد كل ٦ أشهر وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.

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