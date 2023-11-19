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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

شينيس بالاسيوس ملكة
شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023

شينيس بالاسيوس.. ملكة جمال الكون 2023 ، هي الفتاة صاحبة الـ 23 ربيعاً من العمر استطاعت أن تحصد اللقب من بين فتيات جميلات من 84 دولة ، لكن الحظ كان حليفاً لـ شينيس لتتوج باللقب على يد ربوني جابرييل التي فازت بلقب ملكة جمال الكون العام الماضي .

و توجت شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023 في مسابقة ملكة الجمال السنوية، و التي أقيمت مساء السبت، في عاصمة السلفادور، سان سلفادور. 

أما أنطونيا بورسيلد من تايلاند حصلت على المركز الثاني كوصيفة ، كما حصلت ملكة جمال أستراليا على المركز الثالث . 

شينيس بالاسيوس
 

من هي شينيس بالاسيوس ؟

الكثير فوجئ بتلك الفتاة التي حصدت لقب ملكة جمال الكون مساء أمس ، وانشترت صورها بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، وهي أول فتاة من نيكاراغو تفوز بلقب ملكة جمال الكون

عمرها 23 عاماً  ،  وحاصلة على الدرجة العلمية في الاتصال الجماهيري من جامعة أمريكا اللاتينية، ولديها شغف بإنتاج وتحرير محتوى الفيديو .

شينيس بالاسيوس
 

صور شينيس بالاسيوس 

وكانت شينيس صريحة بشأن ما كانت تعانيه من نوبات قلق شديدة أثناء دراستها بالجامعة، لذلك بدأت مشروع  يسمى بـ"افهم عقلك" لتدافع عن النساء اللاتي يعانين من مشاكل الصحة العقلية.

وفي إجابتها عن السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين حتى تتمكن المرأة من «العمل في أي مجال» ، وقالت «لا حدود للنساء».

وخلال الجولة النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون، طرح سؤال على المتسابقين الثلاثة الأوائل، وهو "إذا كان بإمكانك العيش لمدة عام واحد في مكان امرأة أخرى، فمن ستختار ولماذا؟.

شينيس بالاسيوس

اختارت شينيس بالاسيوس المدافعة عن حقوق المرأة أن تتحول لشخصية الكاتبة البريطانية ماري ولستونكرافت، وبررت اختيارها، قائلة: "لقد فتحت الفجوة وأعطت الفرصة للعديد من النساء".

وتنافست الفائزات في المسابقات الوطنية من 84 دولة في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، والتي تم تحكيمها من قبل لجنة تضم عارضة الأزياء حليمة عدن، ونجمة "Queer Eye" كارسون كريسلي، والمؤثرة على تيك توك، أفاني غريغ، واثنتان من الفائزات السابقات بلقب ملكة جمال الكون، جانيل كوميج من ترينيداد وتوباغو (ملكة جمال الكون 1977) وإيريس ميتينير من فرنسا (ملكة جمال الكون 2016).

شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023 من هي شينيس بالاسيوس

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من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

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