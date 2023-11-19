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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة

صدى البلد

 شارك اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  في حضور فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة الذي استمر في الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والجهات المعنية، وذلك بمركز الأقصر الدولي للمؤتمرات، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، ومحمد ابراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالشارقة، ووفد من دائرة الثقافة بالشارقة، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، ونخبة من شعراء مصر ومثقفيها وقيادات دائرة الثقافة بالشارقة .

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وافتتحت فعاليات المهرجان بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تلاه كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر الذي طالب الجميع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين داعيًا الله لهم بالرحمة ومتمنيا الصبر لذويهم.

ومن جانبه رحب الدكتور علي الشرابي في كلمته التي ألقاها على جموع الحاضرين وقدم لهم تحية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لضيوف وحضور المهرجان، لافتاً إلى تأكيد سيادته على إستمرار مثل هذه الفعاليات الثقافية وترحيب المحافظة بوفود الشعراء من كافة محافظات مصر وأشقائنا من دولة الإمارات ، معرباً عن كامل سعادته بتشريفهم الي الأقصر، مشيرا إلى التأكيد على أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقة أصيلة وطيبة وممتدة، وهذه فرصة لتعزيز العلاقات الثقافية من خلال الشعر والفن والإبداع، موجها التحية لإمارة الشارقة ولحاكمها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يعرفُ قيمةَ الشعر وقيمةَ اللغةِ العربيةِ التي تجمع بين الأشقاء العرب من كافة الأقطار.

ويتم تنظيم المهرجان للعام الثامن على التوالي منذ إنشاء بيت الشعر العربي في مدينة الأقصر عام 2015، ضمن مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء بيوت للشعر في دول عدة لرعاية الشعر العربي والشعراء والحفاظ على مكانتهم في الأوساط الثقافية والكشف عن المواهب.

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بيت الشعر بالأقصر الأقصر الثقافة المصرية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي السلام الوطني الشؤون الثقافية

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