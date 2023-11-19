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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجلد الأسود.. هيدي كرم تثير ضجة بظهورها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت هيدي كرم، مرتديه ملابس البحر من الجلد باللون الأسود لتكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع نظارة شمسية باللون الأبيض لاكمال اللوك. 

كما اختارت هيدي كرم أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هيدي كرم 

 

https://www.instagram.com/p/Cz0nokuolAo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

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