تدريبات للقوات اليابانية في جزيرة تستهدفها الصين بهجوم عسكري محتمل

اقتحم مشاة البحرية اليابانية في مركبات هجومية برمائية شاطئ جزيرة على حافة بحر الصين الشرقي يوم الأحد في محاكاة لهجوم لطرد الغزاة من الأراضي التي تخشى طوكيو من تعرضها لهجوم من الصين.

ومع تصاعد التوترات مع جيرانها الصين وروسيا وكوريا الشمالية، توجت المناورات- التي جرت في جزيرة توكونوشيما بجنوب غرب اليابان- بسلسلة من التدريبات استمرت 11 يوما في جميع أنحاء البلاد أطلق عليها اسم 05JX، وتهدف إلى إظهار استعداد القوات البرية والبحرية والجوية للدفاع عن أراضي اليابان والقوات الجوية، والبنية التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

وقال الجنرال يوشيهيدي يوشيدا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي، بعد أن 'هدف JX هو إظهار أنه إذا كانت هناك حالة طارئة ناجمة عن هجوم، فإننا قادرون على الرد بطريقة مشتركة'. مراقبة التدريبات على توكونوشيما.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع الصينية يوم الأحد للتعليق على التدريبات اليابانية.

مركبات هجومية برمائية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية تم إطلاقها من سفينتي إنزال تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية الراسية في عرض البحر.

ووصلت قوات أخرى في قوارب مطاطية شبه قابلة للنفخ، ومعها معدات ثقيلة نُقلت إلى الشاطئ على متن حوامات عسكرية.

وعلى عكس العديد من الشواطئ على طول سلسلة جزر جنوب غرب اليابان الممتدة نحو تايوان، فإن الشاطئ الموجود في توكونوشيما لا يحتوي على شعاب مرجانية من شأنها أن تجعل العمليات العسكرية أكثر صعوبة.

ومن المرجح أن يزيد نطاق ووتيرة التدريبات العسكرية في اليابان خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك مع القوات الأمريكية، بعد أن كشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في ديسمبر/كانون الأول عن أكبر حشد عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مع تعهد بمضاعفة الإنفاق الدفاعي خلال العامين الماضيين. خمس سنوات.

وحذر كيشيدا من أن شرق آسيا قد يتحول إلى أوكرانيا التالية، إذا هاجمت الصين تايوان، بتشجيع من الهجوم الروسي على جارتها.

وسيذهب الإنفاق المقرر البالغ 43.5 تريليون ين (290 مليار دولار) إلى أسلحة جديدة مثل الصواريخ الأطول مدى بالإضافة إلى زيادة مخزونات قطع الغيار والذخيرة لخوض صراع مستمر.

لكن الانخفاض الحاد في قيمة الين هذا العام أجبر اليابان على تقليص بعض المشتريات المخطط لها، بما في ذلك نماذج جديدة من طائرات الهليكوبتر من طراز شينوك أمريكية الصنع والتي استخدمها الجيش الياباني في تدريبات توكونوشيما.