عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدريبات للقوات اليابانية في جزيرة تستهدفها الصين بهجوم عسكري محتمل

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

اقتحم مشاة البحرية اليابانية في مركبات هجومية برمائية شاطئ جزيرة على حافة بحر الصين الشرقي يوم الأحد في محاكاة لهجوم لطرد الغزاة من الأراضي التي تخشى طوكيو من تعرضها لهجوم من الصين.

ومع تصاعد التوترات مع جيرانها الصين وروسيا وكوريا الشمالية، توجت المناورات- التي جرت في جزيرة توكونوشيما بجنوب غرب اليابان- بسلسلة من التدريبات استمرت 11 يوما في جميع أنحاء البلاد أطلق عليها اسم 05JX، وتهدف إلى إظهار استعداد القوات البرية والبحرية والجوية للدفاع عن أراضي اليابان والقوات الجوية، والبنية التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

وقال الجنرال يوشيهيدي يوشيدا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي، بعد أن 'هدف JX هو إظهار أنه إذا كانت هناك حالة طارئة ناجمة عن هجوم، فإننا قادرون على الرد بطريقة مشتركة'. مراقبة التدريبات على توكونوشيما.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع الصينية يوم الأحد للتعليق على التدريبات اليابانية.

مركبات هجومية برمائية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية تم إطلاقها من سفينتي إنزال تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية الراسية في عرض البحر. 

ووصلت قوات أخرى في قوارب مطاطية شبه قابلة للنفخ، ومعها معدات ثقيلة نُقلت إلى الشاطئ على متن حوامات عسكرية.

وعلى عكس العديد من الشواطئ على طول سلسلة جزر جنوب غرب اليابان الممتدة نحو تايوان، فإن الشاطئ الموجود في توكونوشيما لا يحتوي على شعاب مرجانية من شأنها أن تجعل العمليات العسكرية أكثر صعوبة.

ومن المرجح أن يزيد نطاق ووتيرة التدريبات العسكرية في اليابان خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك مع القوات الأمريكية، بعد أن كشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في ديسمبر/كانون الأول عن أكبر حشد عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مع تعهد بمضاعفة الإنفاق الدفاعي خلال العامين الماضيين. خمس سنوات.

وحذر كيشيدا من أن شرق آسيا قد يتحول إلى أوكرانيا التالية، إذا هاجمت الصين تايوان، بتشجيع من الهجوم الروسي على جارتها.

وسيذهب الإنفاق المقرر البالغ 43.5 تريليون ين (290 مليار دولار) إلى أسلحة جديدة مثل الصواريخ الأطول مدى بالإضافة إلى زيادة مخزونات قطع الغيار والذخيرة لخوض صراع مستمر.

لكن الانخفاض الحاد في قيمة الين هذا العام أجبر اليابان على تقليص بعض المشتريات المخطط لها، بما في ذلك نماذج جديدة من طائرات الهليكوبتر من طراز شينوك أمريكية الصنع والتي استخدمها الجيش الياباني في تدريبات توكونوشيما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

موضوعات متعلقة

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: الاتفاق على إطلاق سراح عشرات الأسرى قريبا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 12415 في غزة والضفة الغربية

الولايات المتحدة وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

مسافة صفر| كتائب القسام تعلن مقتل 6 جنود إسرائيليين

الصحة العالمية: إجلاء 31 طفلاً حديثي الولادة مرضى للغاية من مستشفى الشفاء

هآرتس: السفينة المختطفة على يد الحوثيين تابعة لشركة رجل أعمال إسرائيلي

مستشار الأمن القومي الأمريكي: قلق حقيقي بشأن عملية برية إسرائيلية محتملة جنوب غزة

جيش الاحتلال يعلن تعليق الأنشطة العسكرية لفترة وجيزة في رفح بغزة

ترشيحاتنا

ممثل الرابطة الطبية الدولية: قطاع غزة يعاني من أزمة صحية وكارثة إنسانية

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 63

الحوثيون: السفن الإسرائيلية ستكون هدفنا الدائم

مصر وسيراليون| صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الثاني

مزايا جديدة| طارق شكري يكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدا بسبب الأمطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

بحلق فى الحواجب وشعر أسود .. ابنة شريف منير تثير الجدل بلوك جديد

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

فيديو

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ