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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضمان السلامة.. فصل التيار الكهربائي عن مراكز الشباب بمدن وقرى سيناء

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار التي تجمعت في الشوارع بمدن سيناء

تواصل غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة  شمال سيناء عملها، بالتنسيق  مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب، لمواجهة تداعيات الطقس السيء وهطول الأمطار  وهبوب الرياح الباردة.

وقررت غرفة العمليات فصل التيار الكهربائي عن مراكز الشباب بالمدن والقرى ، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


فصل التيار :

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن فصل التيار الكهربائي، يضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات و سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الشباب، على التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات الشبابية والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات وفتح مواسير صرف المياه، والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقرات.
 

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