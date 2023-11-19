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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الاسكندرية تكشف موعد انتهاء الأمطار في نوة المكنسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية غدا الاثنين أمطارا خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم وحتى فترة الفجر تخف شدتها تدريجيا  مع تقدم ساعات النهار  على أن تنتهي فرص الامطار من بعد فترة الظهيرة.

كما يستمر نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج يتراوح من  3 - 4 امتار .

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات لمواجهة تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

وأكد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

الاسكندرية استقبال شكاوى المواطنين اضطراب الملاحة البحرية الخط الساخن الجولات الميدانية السيولة المرورية الصرف الصحي بالاسكندرية المتابعة المستمرة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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