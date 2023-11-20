عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جهاز بحجم كبسولة يغير مسار الطب| اكتشف أكثر

صدى البلد

طور العلماء جهازا جديدا يعمل ككبسولة قادرة على مراقبة العلامات الحيوية من داخل الجسم ونقل البيانات إلى جهاز خارجي.

يعتبر هذا الاختراع مبتكرًا في مجال الرعاية الصحية، حيث يمكن استخدام هذه الكبسولة لتقديم رعاية حيوية للأشخاص الذين يعانون من جرعات زائدة من المواد الأفيونية، ويمكن أيضًا أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم ومشاكل صحية أخرى.

txt

كبسولة فيتامينات متكاملة لطفلك.. طبيب يكشف فوائد الباذنجان السحرية للرضع

txt

تحمل كنزا.. كبسولة فضائية تعود إلى الأرض بعد 7 سنوات.. فيديو

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” أجرى العلماء تجارب كثيرة على الجهاز، حيث وضعوه في معدة الخنازير تحت التخدير. وأعطوا الخنازير جرعة من دواء الفنتانيل، وأظهر الجهاز قدرته على مراقبة تنفس الحيوانات وتنبيه الباحثين عند توقف التنفس. 

وقاموا أيضًا بتجربة الجهاز على البشر، حيث تم إعطاء الكبسولة لعشرة أشخاص يعانون من مشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم. لم يظهر أي آثار سلبية على المرضى بسبب ابتلاع الكبسولة، والتي مرت دون أن يلاحظها أحد عن طريق أجهزتهم الهضمية.

وتوصل الباحثون إلى أن الجهاز آمن وفعال، حيث يمكنه مراقبة معدل ضربات القلب بدقة تصل إلى 96%. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التجربة أن الجهاز يمكن أن يتم إفرازه بشكل طبيعي من خلال البراز في غضون أيام قليلة.

يأمل الفريق المسؤول عن هذا الاختراع أن يتم استخدام الجهاز في المستقبل لتحسين رعاية المرضى وتوفير وسيلة مراقبة دقيقة للحالات الصحية المتعلقة بالقلب والتنفس وغيرها.

اضطرابات النوم اضطرابات الباحثون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

ترشيحاتنا

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل

الرئيس يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ