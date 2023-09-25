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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحمل كنزا.. كبسولة فضائية تعود إلى الأرض بعد 7 سنوات.. فيديو

الفضاء
الفضاء

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن عودة كبسولة فضائية من الفضاء بعد مرور 7 أعوام كاملة.

 

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وأوضح التقرير أن الكبسولة الفضائية تحمل كنزا إلى الأرض حسبما وصف علماء وكالة ناسا الفضائية .

 

وتابع التقرير أن  الكبسولة الفضائية جمعت عينات من حطام كويكب بينو تقدر بنحو 250 جرام، قد تساعد في معرفة أنواع الكويكبات.

 

وأكمل التقرير أن دراسة الكويكبات قد تجعلنا نعرف البداية الأولى لتاريخ مجموعتنا الشمسية وحماية كوكب الارض من خطر الاصطدام بالكويكبات.

 

ولفت التقرير إلى أن كويكب بينور يقترب من الأرض كل 6 سنوات، وثمة خطر ضئيل بأن يصطدم بكوكبنا سنة 2182 .

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