انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي والعرض قريبا

انتهى مساء أمس السبت، فريق عمل مسلسل البيت بيتي من تصوير جميع مشاهد المسلسل داخل أحد الأستوديو هات الخاصة بتصوير المسلسل.



واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط العديد من الصور التذكارية والتي تضم جميع العاملين في الجزء الثاني من المسلسل.



موعد عرض الجزء الثاني

وكانت منصة شاهد قد أعلنت عن استعدادها لعرض الجزء الثاني من خلال منشور كتبته على صفحتها الرسمية قائلة: راجعين .. إحنا جاهزين .. إنتو جاهزين".

الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي

و حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

"البيت بيتي" تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتصدّر الجزء الاول من مسلسل «البيت بيتي» التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وعلق كريم سامي كيمز أحد مؤلفيه على نجاحه قائلا: "الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم ٣ أقسام مهمين، رأي العاملين في الصناعة لأننا بنتعلم من اللي معجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة".

وأكمل عبد الوهاب في تصريحات صحفية له:"ردود الأفعال الإيجابية اللي حصل عليها مسلسل البيت بيتي بتحطنا في منافسة مع نفسنا، إن اللي جاي يبقي أحسن وميقلش عن اللي اتعمل.. وإن شاء الله نفضل عند حسن ظن الجمهور".

وتابع أحمد عبد الوهاب عن شعوره قبل عرض المسلسل "كنت في حيرة بين تفاءلوا بالخير تجدوه والمسلسل إن شاء الله يكسر الدنيا فيحصل كده فعلاً، ولا ما رفعش سقف التوقعات.. لكن الحمد لله تفاءلت بالخير ولاقيته"، وصرح كيمز "كل اللي كان شاغلني أن اللي يتفرج على المسلسل يتبسط ويبقى فعلاً مشدود وبيضحك ويحس أنه عمل محترم"