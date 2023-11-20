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رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الاستثمار السعودي يعلق على زيارته لمصر ولقائه مع رئيس الوزراء |شاهد

رئيس الوزراء مع وزير
رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار السعودي

علق وزير الاستثمار السعودي ماجد القصبي، أمس الأحد، على لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء خلال زيارته إلى مصر.

وقال القصبي عبر حسابه على منصة إكس: "سررت بالاجتماع بدولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وأصحاب المعالي: وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد حسام هيبة". 

وأضاف وزير الاستثمار السعودي: "بحثنا توسيع التعاون التجاري بين مصر والسعودية لما يرتقي لتطلعات بلدينا وشعبينا الشقيقين".

https://x.com/malkassabi/status/1726341762652807620?s=20

وقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وخلال اللقاء، أشار دبولي إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

من جهته، تقدم وزير الاستثمار السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين، باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف، لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، خاصة وأن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

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