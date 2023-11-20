ربط غرف العمليات.. التنمية المحلية: تنسيق مع المحافظات للتعامل مع التقلبات الجوية

كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، خطة استعدادات الوزارة من أجل التعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في مختلف المحافظات.

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن"، :" الوزير وجه المحافظات برفع درجة الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ ".

وتابع خالد قاسم:" تم الربط بين غرفة العلميات بالوزارة وغرف العمليات بمختلف المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها ".

واكمل خالد قاسم :" القاهرة شهدت سقوط 3 أعمدة إنارة و6 أشجار أمس بسبب موجة الطقس وتم رفعهم دون خسائر وفي محافظة كفر الشيخ تم إيقاف أعمال الملاحة والصيد امس ".

ولفت خالد قاسم :" تنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ".