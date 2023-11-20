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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر تشارك في ورشة عمل "منصة أيادي مصر"

الأقصر تشارك في ورشة
الأقصر تشارك في ورشة عمل "منصة أيادي مصر"

شاركت وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الأقصر،  في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" ، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، بمشاركة محافظات ( المنيا ، أسيوط ، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.  

من جانبها، أوضحت نجوى على النوبى  مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع أيادي مصر لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها ، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الالكترونية " أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية. 

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حضر الورشة نجوى على النوبى مدير وحدة أيادي مصر، وأحمد حامد أمين عضو منصة أيادى مصر بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر،  والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، وبحضور كريم عادل مدير تطوير منصة أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية .

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الأقصر التمكين الاقتصادي للمرأة الاقتصادي الحرفية والتراثية الخطة التنفيذية التنمية المحلية التعاون الدولة المصرية المنتجات الحرفية والتراثية

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