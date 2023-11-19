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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يشهد احتفالات مولد "مارجرجس"

صدى البلد

شارك المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و اللواء دكتور خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير امن الاقصر وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية وأهالي المحافظة احتفالات مولد " مارجرجس" بجبل الرزيقات في مركز أرمنت بالأقصر
 

وقام المحافظ بزيارة للدير لتقديم التهنئة يرافقه وفد من القيادات ضم العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المدن والمراكز وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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وكان في استقبالهم وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات وعلى رأسهم نيافة الانبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف علي دير مارجرجس والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والانبا يوأنس أسقف اسيوط ومجمع دير مارجرجس والمستشار هاني عزيز مستشار قداسة البابا تواضروس ورجل الأعمال ممدوح فيليب
 

أشار محافظ الأقصر الي روح المحبة والتاخي والتماسك بين ابناء الامة مشيرا الى مشاركة الاهالي بعضهم لبعض في مختلف الاحتفالات سواء الدينية او الاجتماعية
 

وكانت قد بدأت أحتفالات الشهيد مارجرجس بالرزيقات والتي تقام سنوياً  بديره بقرية الرزيقات بمدينة ارمنت جنوب غرب الأقصر وسط تأمين مكثف لمداخل ومخارج الدير

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الأقصر الإدارة المركزية الاجتماعية البابا تواضروس الشهيد مارجرجس القيادات الأمنية جنوب الصعيد جبل الرزيقات قداسة البابا تواضروس مطران شبرا الخيمة

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