عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الأقصر يقيم ورشة عمل مقترح الخطة التنفيذية للمديرية وبناء مؤشرات الأداء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أقام تعليم الأقصر ورشة عمل لمناقشة مقترح الخطة التنفيذية للمديرية وبناء مؤشرات الأداء للعام المالي 2024-2025، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

حضر الورشة علاء أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، نسقها وأعد لها عفاف بكري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

محافظ الأقصر يشهد احتفالات مولد "مارجرجس"

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة

 وقال الدكتور صبري خالد عثمان، إن كان للتخطيط أهمية كبرى على مستوى الأشخاص؛ فإن أهميته تتضاعف عند المؤسسات، ولذا فإننا نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً، آملين أن نحقق خطة قوية واضحة، فالتخطيط هو مفتاح النجاح، ولا نجاح بغيره إلا أن تكون ضربة حظ ولن يطول أمدها".

واستعرضت الورشة مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وأهم ركائزه والمعايير التي يجب مراعاتها عند وضع خطة استراتيجية، وكذلك توضيح مفهوم التخطيط التشغيلي.

كما استهدفت جميع مديري الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام بالمديرية.

الأقصر إدارة التخطيط ارة التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الشئون المالية والإدارية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر محافظ الأقصر وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتلقى تقريرا بأنشطة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ

محافظ الأقصر يشهد احتفالات مولد "مارجرجس"

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة

انطلاق فعاليات برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية بالأقصر

بيت الشعر بالأقصر ومكتبة مصر العامة تتألقان في ختام مهرجان الشعر العربي بالأقصر

العاملون بالشباب والرياضة بالأقصر يشاركون في النسخة الخامسة من سلسلة «اعرف حقوقك وواجباتك»

انطلاق 40 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر على متنها 800 سائح

الأقصر.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع

ترشيحاتنا

مخالفات البناء.. مجلس النواب يوافق على الحالات المسموح التصالح عليها والمحظورة| تفاصيل

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يصادق على خطط لمواصلة الهجوم البري بجنوب غزة

مجلس النواب يوافق علي المدة المحددة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

البرلمان يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد مرور نصف ساعة.. القائم يحرم منتخب سيراليون من التعادل مع مصر

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: الاتفاق على إطلاق سراح عشرات الأسرى قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

علاجات لفطريات الشفاه

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

فيديو

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ