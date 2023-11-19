تعليم الأقصر يقيم ورشة عمل مقترح الخطة التنفيذية للمديرية وبناء مؤشرات الأداء

أقام تعليم الأقصر ورشة عمل لمناقشة مقترح الخطة التنفيذية للمديرية وبناء مؤشرات الأداء للعام المالي 2024-2025، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

حضر الورشة علاء أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، نسقها وأعد لها عفاف بكري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

وقال الدكتور صبري خالد عثمان، إن كان للتخطيط أهمية كبرى على مستوى الأشخاص؛ فإن أهميته تتضاعف عند المؤسسات، ولذا فإننا نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً، آملين أن نحقق خطة قوية واضحة، فالتخطيط هو مفتاح النجاح، ولا نجاح بغيره إلا أن تكون ضربة حظ ولن يطول أمدها".

واستعرضت الورشة مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وأهم ركائزه والمعايير التي يجب مراعاتها عند وضع خطة استراتيجية، وكذلك توضيح مفهوم التخطيط التشغيلي.

كما استهدفت جميع مديري الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام بالمديرية.