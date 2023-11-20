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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفاية بقى .. نجم الزمالك السابق : الفريق مبقاش محتاج الاثنين دول

صدى البلد

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على أزمة ثلاثي الفريق الأبيض، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

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وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " قرار مجلس إدارة الزمالك ببيع أحمد فتوح هو قرار انتقامي بسبب مساومة اللاعب للزمالك أثناء المفاوضات على تجديد التعاقد".


وتابع: "كنت أتمنى عدم إعلان الزمالك عن بيع فتوح؛ بسبب الخسارة المادية التي ستقع على النادي من هذا القرار".


وواصل: " كان من الأفضل أن يعلن الزمالك تجميد فتوح لأجل غير مسمى، ولكن بعد قرار عرضه للبيع فلن يستطيع الزمالك إعادته للفريق مرة أخرى وإلغاء قراره".


وأتم: " بالنسبة لي، الزمالك لا يحتاج إلى أحمد فتوح أو محمد صبحي، الأخير حارس جيد ولكنه ليس مميزا، والنادي يستطيع تعويضه".

احمد دويدار ادارة الزمالك أحمد فتوح الزمالك مجلس إدارة الزمالك محمد صبحي مصطفى الزناري

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