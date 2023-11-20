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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلمانية : قانون التصالح الجديد "استثنائي"|فيديو

قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء

كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون.

 أمل زكريا قطب: القانون به ملابسات كثيرة

وأضافت أمل زكريا قطب خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد،، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء، التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا.

وأوضحت  أمل زكريا قطب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه، لافتة إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة.
 

أمل زكريا قانون قانون التصالح مجلس النواب مخالفات البناء

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