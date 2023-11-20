عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة يومهم العالمي.. مديرية أمن الأقصر توزع هدايا وألعاب للأطفال|صور

مديرية أمن الاقصر
مديرية أمن الاقصر توزع هدايا والعاب للاطفال بمناسبة يوم الطف


احتفلت مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الاطفال بالمجان بالأقصر بيوم الطفل العالمي بالتعاون مع مديرية أمن الأقصر وبرعاية وزير الداخلية.

وخلال الاحتفال الذي حضره قيادات المديرية وعدد من الضباط والافراد تم توزيع الهدايا والالعاب على الأطفال المرضي داخل المستشفي وسط أجواء من البهجة والسعادة.

الأقصر تشارك في ورشة عمل "منصة أيادي مصر"

تعليم الأقصر يقيم ورشة عمل مقترح الخطة التنفيذية للمديرية وبناء مؤشرات الأداء

كما تم تصوير فيلم تسجيلي صغير بهذه المناسبة سيعرض من خلال منصات وزارة الداخلية في إطار المشاركة المجتمعية للوزارة مع كافة أطياف المجتمع .

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان أن زيارة قيادات وضباط مديرية أمن الأقصر رسم الإبتسامة على وجوه المرضي مشيرا أن قيادات المديرية يحرصون على تنظيم الكثير من الفعاليات كل عام ومشاركة المرضي في كل الاعياد والمناسبات موجها الشكر لكل من شارك في إنجاح فعاليات اليوم العالمي للطفل.

IMG-20231120-WA0023
IMG-20231120-WA0023
IMG-20231120-WA0021
IMG-20231120-WA0021
IMG-20231120-WA0017
IMG-20231120-WA0017
IMG-20231120-WA0022
IMG-20231120-WA0022
IMG-20231120-WA0019
IMG-20231120-WA0019
IMG-20231120-WA0018
IMG-20231120-WA0018
IMG-20231120-WA0020
IMG-20231120-WA0020
IMG-20231120-WA0015
IMG-20231120-WA0015
IMG-20231120-WA0016
IMG-20231120-WA0016
IMG-20231120-WA0011
IMG-20231120-WA0011
الأقصر أجواء من البهجة الأطفال المرضى اطياف المجتمع البهجة والسعادة الهدايا والألعاب العالمي للطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

ترشيحاتنا

في يومهم العالمي.. إسرائيل تحول غزة إلى مقبرة للأطفال بعد استشهاد الآلاف

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ