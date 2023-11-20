بمناسبة يومهم العالمي.. مديرية أمن الأقصر توزع هدايا وألعاب للأطفال|صور



احتفلت مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الاطفال بالمجان بالأقصر بيوم الطفل العالمي بالتعاون مع مديرية أمن الأقصر وبرعاية وزير الداخلية.

وخلال الاحتفال الذي حضره قيادات المديرية وعدد من الضباط والافراد تم توزيع الهدايا والالعاب على الأطفال المرضي داخل المستشفي وسط أجواء من البهجة والسعادة.

كما تم تصوير فيلم تسجيلي صغير بهذه المناسبة سيعرض من خلال منصات وزارة الداخلية في إطار المشاركة المجتمعية للوزارة مع كافة أطياف المجتمع .

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان أن زيارة قيادات وضباط مديرية أمن الأقصر رسم الإبتسامة على وجوه المرضي مشيرا أن قيادات المديرية يحرصون على تنظيم الكثير من الفعاليات كل عام ومشاركة المرضي في كل الاعياد والمناسبات موجها الشكر لكل من شارك في إنجاح فعاليات اليوم العالمي للطفل.

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