عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأسبوع الثقافي.. أوقاف القاهرة تنظم فعالياتها بـ 29 مسجدًا و20 مسجدًا بمطروح

فعاليات وزارة الأوقاف
فعاليات وزارة الأوقاف

عقدت مديرية أوقاف القاهرة الأسبوع الثقافي بــ(29) مسجدًا بعد صلاة العشاء، وذلك يوم الأحد، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء، وقد تحدث الجميع حول موضوع (العلم النافع وأثره على العمل).

أوقاف القاهرة تنظم فعالياتها بـ 29 مسجدًا و20 مسجدًا بمطروح

حيث عقد الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة التابع لإدارة أوقاف حلوان، ومسجد الثكنات الكبير التابع لإدارة أوقاف المعادي، ومسجد الخليل إبراهيم التابع لإدارة أوقاف دار السلام، ومسجد العظام التابع لإدارة أوقاف غرب القاهرة، ومسجد عيد معتق التابع لإدارة أوقاف عين شمس، ومسجد النور التابع لإدارة أوقاف المرج، ومسجد أبو بكر الصديق التابع لإدارة أوقاف القاهرة الجديدة.

ومسجد المقطم التابع لإدارة أوقاف المقطم، ومسجد الإيمان التابع لإدارة أوقاف غرب مدينة نصر، ومسجد جمال الدين الأفغاني التابع لإدارة أوقاف شرق القاهرة، ومسجد الفتح التابع لإدارة أوقاف الساحل وروض الفرج، ومسجد عين الحياه التابع لإدارة أوقاف شمال شرق حدائق القبه، ومسجد البنات التابع لإدارة أوقاف وسط القاهرة، ومسجد نبيه يكن التابع لإدارة أوقاف السيدة زينب.

ومسجد العروبة التابع لإدارة أوقاف البركة، ومسجد شريف بالمنيل التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة، ومسجد نور اليقين التابع لإدارة أوقاف المعصرة، ومسجد الأبيض التابع لإدارة أوقاف شمال القاهرة، ومسجد الرحمن علم القرآن التابع لإدارة أوقاف السلام، ومسجد الهدي التابع لإدارة أوقاف البساتين، ومسجد السلطان أبو العلا التابع لإدارة أوقاف بولاق والزمالك، ومسجد التوبة مجاورة 18 التابع لإدارة أوقاف 15 مايو، ومسجد خامس الخلفاء الراشدين التابع لإدارة أوقاف المطرية، ومسجد النزير منشية الجمل التابع لإدارة أوقاف الزاوية الحمراء، ومسجد يوسف الصحابي التابع لإدارة أوقاف النزهة، ومسجد الظاهر بيبرس التابع لإدارة أوقاف العباسية، ومسجد الدعوة التابع لإدارة أوقاف منشية ناصر، ومسجد الهدى التابع لإدارة أوقاف شرق مدينة نصر.

يأتي ذلك في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية.

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن.. الأوقاف تصدر إعلانًا هامًا لذوي الهمم والناشئة

الأوقاف تقرر عقد اختبار تحريري وشفوي للأسر القرآنية السبع

أوقاف مطروح تعقد الأسبوع الثقافي بـ 20 مسجدًا في 8 إدارات فرعية

في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية، عقدت مديرية أوقاف مطروح الأسبوع الثقافي بــ( 8 ) إدارات فرعية في ( 20 ) مسجدًا بعد صلاة العشاء، وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 11/ 2023 م، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء، وقد تحدث الجميع حول موضوع: (العلم النافع وأثره على العمل)، حيث عقد الأسبوع الثقافي في إدارة أوقاف شرق بمسجد الكبير، ومسجد الغفران، ومسجد الأفراد، ومسجد أبو الأنبياء، ومسجد قباء، ومسجد السنترال، وفي إدارة أوقاف غرب أقيمت الفعاليات بمسجد الإمام علي، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد الفاروق عمر، ومسجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد التقوى، وفي إدارة أوقاف العلمين أقيمت الفعاليات بمسجد الدشتي، ومسجد الفتح، وفي إدارة أوقاف الحمام أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد القرية الحمراء، ومسجد القرية 25، وفي إدارة أوقاف سيوة أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد الرمل، ومسجد المنشية، وفي إدارة أوقاف السلوم أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير بالسلوم، وفي إدارة أوقاف براني أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير، وفي إدارة أوقاف النجيلة أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير.

أوقاف مديرية أوقاف القاهرة الأسبوع الثقافي العلم النافع وأثره على العمل إدارة أوقاف البركة مسجد أبو بكر الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

موضوعات متعلقة

أسماء لله لا يجوز تسمية الأبناء بها.. المفتي يكشف عنها

للابتعاد عن الفتن والشهوات.. علي جمعة يحدد ثلاث خطوات اتبعها

أتكاسل عن الغسل من الجنابة بسبب البرد وقد أذهب للعمل فهل علي إثم

دعاء يذهب الفقر ويجلب الرزق مأثور عن النبي.. ردده في كل وقت

انعقاد اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بكفر الشيخ

المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن.. الأوقاف تصدر إعلانًا هامًا لذوي الهمم والناشئة

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف للضمير الغربي: إذا لم تدعم ضحايا فلسطين فلا تصفق لقتـ.ـلة الأطفال

ترشيحاتنا

انفوجراف.. المصادر الرئيسة لتدفق النقد الأجنبي في مصر

مراسل القاهرة الإخبارية: وصول ولي العهد الأردني إلى مطار العريش

إيلون ماسك يعلن الحرب بسبب اليهود .. ما القصة ؟

رجل ضمن أجمل 20 سيدة في الكون.. كيف حدث ذلك

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل من شاومي للشباب

من الأردن.. وصول أول مستشفى ميداني إلى غزة منذ بدء عدوان الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

فيديو

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ