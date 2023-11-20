الأسبوع الثقافي.. أوقاف القاهرة تنظم فعالياتها بـ 29 مسجدًا و20 مسجدًا بمطروح

عقدت مديرية أوقاف القاهرة الأسبوع الثقافي بــ(29) مسجدًا بعد صلاة العشاء، وذلك يوم الأحد، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء، وقد تحدث الجميع حول موضوع (العلم النافع وأثره على العمل).

أوقاف القاهرة تنظم فعالياتها بـ 29 مسجدًا و20 مسجدًا بمطروح

حيث عقد الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة التابع لإدارة أوقاف حلوان، ومسجد الثكنات الكبير التابع لإدارة أوقاف المعادي، ومسجد الخليل إبراهيم التابع لإدارة أوقاف دار السلام، ومسجد العظام التابع لإدارة أوقاف غرب القاهرة، ومسجد عيد معتق التابع لإدارة أوقاف عين شمس، ومسجد النور التابع لإدارة أوقاف المرج، ومسجد أبو بكر الصديق التابع لإدارة أوقاف القاهرة الجديدة.

ومسجد المقطم التابع لإدارة أوقاف المقطم، ومسجد الإيمان التابع لإدارة أوقاف غرب مدينة نصر، ومسجد جمال الدين الأفغاني التابع لإدارة أوقاف شرق القاهرة، ومسجد الفتح التابع لإدارة أوقاف الساحل وروض الفرج، ومسجد عين الحياه التابع لإدارة أوقاف شمال شرق حدائق القبه، ومسجد البنات التابع لإدارة أوقاف وسط القاهرة، ومسجد نبيه يكن التابع لإدارة أوقاف السيدة زينب.

ومسجد العروبة التابع لإدارة أوقاف البركة، ومسجد شريف بالمنيل التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة، ومسجد نور اليقين التابع لإدارة أوقاف المعصرة، ومسجد الأبيض التابع لإدارة أوقاف شمال القاهرة، ومسجد الرحمن علم القرآن التابع لإدارة أوقاف السلام، ومسجد الهدي التابع لإدارة أوقاف البساتين، ومسجد السلطان أبو العلا التابع لإدارة أوقاف بولاق والزمالك، ومسجد التوبة مجاورة 18 التابع لإدارة أوقاف 15 مايو، ومسجد خامس الخلفاء الراشدين التابع لإدارة أوقاف المطرية، ومسجد النزير منشية الجمل التابع لإدارة أوقاف الزاوية الحمراء، ومسجد يوسف الصحابي التابع لإدارة أوقاف النزهة، ومسجد الظاهر بيبرس التابع لإدارة أوقاف العباسية، ومسجد الدعوة التابع لإدارة أوقاف منشية ناصر، ومسجد الهدى التابع لإدارة أوقاف شرق مدينة نصر.

يأتي ذلك في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية.

أوقاف مطروح تعقد الأسبوع الثقافي بـ 20 مسجدًا في 8 إدارات فرعية

في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية، عقدت مديرية أوقاف مطروح الأسبوع الثقافي بــ( 8 ) إدارات فرعية في ( 20 ) مسجدًا بعد صلاة العشاء، وذلك يوم الأحد الموافق 19/ 11/ 2023 م، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء، وقد تحدث الجميع حول موضوع: (العلم النافع وأثره على العمل)، حيث عقد الأسبوع الثقافي في إدارة أوقاف شرق بمسجد الكبير، ومسجد الغفران، ومسجد الأفراد، ومسجد أبو الأنبياء، ومسجد قباء، ومسجد السنترال، وفي إدارة أوقاف غرب أقيمت الفعاليات بمسجد الإمام علي، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد الفاروق عمر، ومسجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد التقوى، وفي إدارة أوقاف العلمين أقيمت الفعاليات بمسجد الدشتي، ومسجد الفتح، وفي إدارة أوقاف الحمام أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد القرية الحمراء، ومسجد القرية 25، وفي إدارة أوقاف سيوة أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد الرمل، ومسجد المنشية، وفي إدارة أوقاف السلوم أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير بالسلوم، وفي إدارة أوقاف براني أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير، وفي إدارة أوقاف النجيلة أقيمت الفعاليات بمسجد الكبير.