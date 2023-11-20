عروس البحر المتوسط تتألق.. التفاصيل الكاملة لتطوير ميدان الموسيقى بالإسكندرية

تقوم لجنة تطوير الميادين بحي شرق بمحافظة الإسكندرية تحت قيادة اللواء أحمد حبيب رئيس الحي، بأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الموسيقى برشدي لأول مرة بعد ٢١ عاما من إنشاؤه.

يأتي هذا بالتعاون مع المجتمع المدني، ضمن شروط المسابقة "المشاركة المجتمعية وعدم تحميل الدولة أية أعباء مالية".

وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة ، ترميم التمثالين وإعادتهما للمظهر الجمالي اللائق رغم تهالكهما ، وترميم جدارية النوتة الموسيقية بالكامل ، وتزويد الميدان ب ٥ مقاعد لجلوس المواطنين وزراعة مايقرب من ٣ آلاف نبات جمالي متنوع.

هذا بالإضافة إلى ترميم الأرضيات والبلدورات ودهانها وجلي الرخام وتشميعه ، وتغيير أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءة أعمال الكهرباء ، ورفع كفاءة الصرف الخاص بالميدان ، وتزويد الجدارية بكشافات إنارة لإظهار معالمها وإطفاء مظهر جمالي يليق بالميدان ، وتعليق بانر يحمل صور وأسماء موسيقيين سكندريين وعازفين لآلات موسيقية وترية تماشيا مع معالم الميدان

من الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق والتعاون مع مجموعة العازفين للآلات الوترية ، بالنزول للميدان أسبوعيا ، لعزف الموسيقى الهادئة التي تتناسب مع مكانة الإسكندرية التاريخية والفنية.