رئيس صناعة النواب: انجازات كبيرة تحققت في فترة قصيرة بكل قطاعات النقل

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إنجازات كبيرة تحققت في فترة قصيرة بكل قطاعات النقل سواء طرق أو سكة حديد أو مترو أو موانئ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 ابريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سى لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

وقال السلاب: أي تنمية في أي دولة تكون من خلال الطرق، متابعا: نحن أمام مدن جديدة على مستوى الجمهورية بالكامل وهذه المدن تحتاج لطرق، وكذلك المناطق الصناعية الموجودة في كل محافظات الجمهورية.

وأشار النائب إلى أن التكلفة الخاصة بمشروعات النقل تتمثل في توفير المواد البترولية في النقل، قائلا: الأمر لا يتعلق عن وجود قرض من عدمه.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: علينا النظر لما توفره وسائل النقل في التكاليف العالية، وهو ما يساهم في سداد القروض.