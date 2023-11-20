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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

كشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، مفاجأة عاجلة بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال صلاح خلال تصريحات صباح اليوم لصحف سعودية،:"اللاعب يقترب من الرحيل للدوري السعودي بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الإتفاق السعودي لضمه خلال يناير المقبل".

وأكد وكيل أحمد فتوح،:" العرض خلال ساعات سيكون علي مكتب مجلس إدارة الزمالك، موضحا أن اللاعب فور عودته من بعثة منتخب مصر سيناقش مع الزمالك طلباتهم المالية للرحيل خلال يناير.

وأشار سمير صلاح وكيل أحمد فتوح، إلي أن اللاعب لديه أكثر من عرض محلي ولكن جميعها تهدف للتعاقد مع اللاعب بشكل حر في نهاية الموسم فترة الإنتقالات الصيفية.

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