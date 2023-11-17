تطور مفاجئ.. أول طلب للأهلي بعد استبعاد الشحات وإمام عاشور من المنتخب

أثارت أزمة الثلاثي طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، البلبلة خلال الساعات الماضية، بعد استبعادهم من معسكر المنتخب الوطني لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

الأهلي يطلب توضيح الأسباب

وتفاعلًا مع استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من معسكر المنتخب المصري، طلب النادي الأهلي توضيحًا من اتحاد الكرة بخصوص الأسباب وراء هذا الاستبعاد، خاصة بعد تقارير تشير إلى سوء السلوك. ومن المتوقع أن يتلقى النادي ردًا من اتحاد الكرة بشأن هذا الطلب.

غضب واحتجاج إمام عاشور

وشهدت نهاية مباراة مصر وجيبوتي تصاعدًا في الأحداث بعد اعتراض إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، على عدم مشاركته في المباراة.

وقال عاشور لأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري: "أنتم جايبنا مقعدينا ليه طالما مبنلعبش." وقام أحد أعضاء الجهاز الفني بتهدئة عاشور وإخراجه من الملعب.