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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا يتابع اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

وليد ومؤمن
وليد ومؤمن

أجرى مؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، زيارة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اليوم، لمتابعة اللاعبين المميزين داخل جدران القلعة الحمراء.

وكان فى استقبال مؤمن زكريا، الذي يعمل في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لمتابعة اللاعبين المميزين في القطاع، نظرا لأهمية إعدادهم لمستقبل النادي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

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وليد سليمان مؤمن زكريا قطاع الناشئين النادي الأهلي

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