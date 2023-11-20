حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ (653) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو –12كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.