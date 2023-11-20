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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسلل طائرات مسيرة.. إطلاق صفارات الإنذار شمال فلسطين المحتلة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات دون طيار.

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  اليوم الاثنين، قصف مستوطنة "نيرعوز" برشقة صاروخية وموقع "مارس" العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل، نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت سرايا القدس، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع  6 جنود  إسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم غرب بيت لاهيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأضافت سرايا القدس: "استهدفنا تحشدات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة".
وأشارت سرايا القدس إلى استهداف 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا" بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، مما ألحق خسائر جديدة لجيش الاحتلال.

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