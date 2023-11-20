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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة أثناء حفل البافتا الأسكتلندية

صدى البلد

حرص الفنان أمير المصري  أثناء حصوله على جائزة أفضل ممثل، خلال حفل توزيع جوائز “البافتا الأسكتلندية”على المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقبل استلامه الجائزة، أعرب عن تضامنه مع النساء والرجال والأطفال الذين يعانون في غزة وأعرب عن أمله في تحقيق السلام في المنطقة ووقف إطلاق النار وقاموا مجموعة من الناشطين بتوزيع رسائل للضيوف لتشجيعهم على دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. قامت مجموعة "Arts Workers for Palestine Scotland" بالتجمع على السجادة الحمراء في جلاسكو ونظمت وقفة احتجاجية عبر الطريق من فندق هيلتون حيث أقيم الحفل.
 

و ظهرت أيضًا الأسكتلندية لورانس تشاني وهي تحمل لافتة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

من جانبهم، دعا منتجو فيلم "A Long Winter" صانعي الأفلام إلى استخدام أصواتهم والضغط على المؤسسات والحكومات لدعم وقفإطلاق النار.

بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice، والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف ليكون مفاجأة الفيلم. 

A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أمير المصري بدور أليساندرو لونغو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.

 فيلم A Haunting In Venice بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، أمير المصري. 

ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفر عن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.


 

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