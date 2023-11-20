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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمجد حسنين: السوق العقاري المصري صاعد وبخير رغم كل التحديات

صدى البلد

أكد امجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري أن السوق العقارى دائما وابدا بخير رغم كل التحديات .

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم أن السوق العقارى المصرى له خصوصيته فرغم الأزمات والتحديات العالمية إلا أنه صاعد واعد وهناك طلب عليه .

جاء ذلك على خلفية إعلان شركة التعمير والاسكان العقارى والتى تمثل الذراع الاستثمارية لبنك التعمير والاسكان عن اطلاق احدث مشروعاتها الجديدة talda فى القاهرة الجديدة 

ياتى ذلك على خلفية الثقة الكبيرة للعملاء فى بنك التعمير والاسكان باعتباره البنك المتخصص بنجاح فى مجال التنمية العمرانية فى مصر على مدار أكثر من ٤٠ عاما. 

حضر المؤتمر  حسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان وامجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى و حسام عيسى الرئيس التنفيذى لشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى .

واكد حسام عيسى ان  شركة HDP والتى تعتبر  ذراع الاستثمار العقارى لبنك التعمير والاسكان تقدم حلول متكاملة لجميع العملاء عن طريق الشركات والشركاء وتستهدف تقديم تجربة متميزة سكنية واستثمارية مستدامة .

وقال إن HDP  ستصبح واحدة من أميز  شركات الاستثمار العقارى فى مصر والشرق الأوسط بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات  فى مجال التسويق والاستثمار العقارى.

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