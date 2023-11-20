راح المستشفى مصاب.. سائق يدعي التعدي عليه لسرقة والده

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم ، وبسؤاله قرر أنه حال إستقلاله لمركبة التوك توك "قيادته"– ملك والده"- بدون لوحات معدنية - بدائرة المركز ) إستوقفه 3 أشخاص مجهولين بزعم توصيلهم لإحدى المناطق وقام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مركبة "التوك توك" ولاذوا بالهرب .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وقيام المذكور بإفتعالها وذلك لإيهام والده حتى يتمكن من التصرف فـى المركبة بالبيع والإستفادة من ثمنها.

بإعادة مناقشة الـمُصاب أيد ما جاء بالتحريات ، وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى صديقه (عامل - مقيم بدائرة المركز "حسن النية" ) لم يكن يعلم بالواقعة.

وبإستدعاء الأخير حضر وأرشد عن المركبة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



